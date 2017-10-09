Киев просит Москву выдать заказчика убийства Вороненкова

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В Генпрокуратуре Украины в понедельник сообщили, что установлены все причастные к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным следствия, заказчиком преступления является бывший гражданский муж Марии Максаковой Виктор Тюрин. Ему предъявлено обвинение.

20 апреля 2018 года. К этому дню Донбасс должен вернуться под контроль Украины, уверен командир "Украинской добровольческой армии". В своем интервью Дмитрий Ярош дал ясно понять - затягивать конфликт на десятилетия опасно. Впрочем, на самой Украине не спешат отмечать праздничную дату. Так называемая антитеррористическая операция, которую в свое время и Петр Порошенко и Александр Турчинов обещали завершить за пару часов, растянулась на годы, передает "ТВ Центр".

"Мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты, чтобы не праздновать много", - отметил Ярош.

Помочь в этом должен готовящийся закон о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада обсуждала всю прошлую неделю. В результате упоминание о минских договоренностях, из-за которых в парламенте уже и в прямом смысле разгорелись споры нешуточные, из документа убрали. А это значит, что Киев почти официально признал - отводить войска и сохранять перемирие не будет. Тем очевидней звучат сообщения, приходящие в понедельник из Луганска.

"Украинская сторона сегодня вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Тем временем Генеральная прокуратура Украины завершила расследование нападения на экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Убийство, по версии следствия, заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. Вор в законе и работавший в последнее время в Крыму банкир Владимир Тюрин. Среди своих известный как Тюрик. Очень уж раздражал криминального авторитета бывший депутат.

"Фактическим заказчиком убийства стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич. Ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство. Кроме того, он имел личный мотив для убийства – 8 лет тому назад он был гражданским мужем Максаковой", - указал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В прокуратуре хотя и признали - преступником двигали личные мотивы, тем не менее, продолжают настаивать: действовал Тюрин по соглашению с российскими спецслужбами. Новость об убийстве Вороненкова прогремела в марте этого года. Охранник экс-депутата тогда успел ранить стрелявшего. Позже преступник скончался в больнице. Расследование длилось несколько месяцев и вот теперь главному заказчику 59-летнему Владимиру Тюрину готовятся предъявить обвинение сразу по нескольким статьям. В том числе за умышленное убийство. В Генпрокуратуре уже заявили, что будут добиваться экстрадиции россиянина.

Анна Пешехонова, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".