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Киев скоро вернет территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. По его словам, процесс возвращения якобы должен занять меньше десяти лет.

Бывший лидер запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор", депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил, что Украина скоро вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет "Газета.Ru".

Он подчеркнул, что план возвращения рассчитан "не на десятилетия, а на какой-то гораздо меньший срок".

До этого глава украинского Минобороны Степан Полторак отмечал, что Киев не рассматривает путь силового возвращения территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В России против Яроша и других руководителей "Правого сектора" возбуждено уголовное дело об экстремизме. Следствие установило, что эта организация совершает преступления против России, а также ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.