В сгоревшем ТЦ "Синдика" сохраняется угроза обрушения конструкций

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В сгоревшем торговом центре "Синдика" сохраняется угроза обрушения конструкций. Как рассказали в экстренных службах, в настоящее время доступ внутрь закрыт, пожарные осуществляют проливку снаружи по периметру здания.

В сгоревшем торговом центре "Синдика" сохраняется угроза обрушения конструкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Угроза обрушения остается. По правилам безопасности доступ внутрь закрыт, поэтому пожарные осуществляют проливку снаружи по периметру здания. Они работают при помощи подъемных механизмов", - сказал он.

Как пояснил источник, температура в здании была настолько высокой, что все конструкции потеряли устойчивость. По его словам, металл плавился, бетонные блоки лишились прочности. Источник также пояснил, что горячий бетон при проливке превращается в крошку.

По данным ГУ МЧС по Московской области, ликвидацией пожара занимаются более 350 человек, задействованы около 190 единиц техники.

Возгорание строительных материалов в торговом центре "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья произошло накануне вечером. Ликвидировать открытое горение удалось только к утру понедельника. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трёх пострадавших. По предварительным подсчётам, ущерб составляет несколько миллиардов рублей.