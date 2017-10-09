Песков призвал страны не опасаться сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

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Третьим странам не стоит опасаться военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, контакты по поставке С-400 в Саудовскую Аравию имеют хорошие предварительные результаты.

Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран и не должно вызывать обеспокоенность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в целом, в том числе в военно-техническом измерении, является абсолютно самодостаточным и не имеет направленности против третьих стран - будь то в этом регионе [Ближний Восток] или иных регионах мира", - приводит его слова РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь президента России, в Москве убеждены, что данное взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого. Так Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ, что Саудовская Аравия, решившая закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, может воспользоваться им против Ирана.

Также он отметил, что контакты по поставке С-400 в Саудовскую Аравию имеют хорошие предварительные результаты.