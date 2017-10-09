В районе Зубовского бульвара изменилась схема движения
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Информация для автомобилистов. Изменилась схема движения на Садовом кольце в районе Зубовского бульвара.
С понедельника, чтобы развернутся с внутренней стороны Садового кольца на внутреннюю после Крымского проезда, необходимо заехать на дублер Зубовского бульвара, а затем по сигналу светофора сделать поворот, передает "ТВ Центр".
Некоторые водители после моста не перестраиваются и сталкиваются с трудностями. По-старому развернуться больше нельзя. Разворот в районе Пречистенки работает в обычном режиме.