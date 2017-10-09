Сгоревший ТЦ "Синдика" застрахован на 4,2 млрд рублей

Теги: пожар Экономика рынок подмосковье страхование

Сгоревший в Москве строительный рынок "Синдика" был застрахован в компании "ВТБ Страхование" на сумму 4,2 миллиарда рублей. Для решения о выплате необходимо выяснить соответствие причин пожара условиям договора. Ранее стало известно, что сумма ущерба от пожара может составить около 5 миллиардов рублей.

Сгоревший в Подмосковье строительный рынок "Синдика" был застрахован в компании "ВТБ Страхование" на сумму 4,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре, однако, для начала необходимо понять, соответствуют ли причины возгорания условиям договора.

Согласно подсчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сумма ущерба может составить около пяти миллиардов рублей. Что касается автомобилей, которые были в подземном паркинге "Синдики", то выплаты за повреждения могут производиться только по КАСКО. Полис ОСАГО такой ущерб не покрывает.

Возгорание строительных материалов в торговом центре "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья произошло накануне вечером. Ликвидировать открытое горение удалось только к утру понедельника. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Читайте также:

В сгоревшем ТЦ "Синдика" сохраняется угроза обрушения конструкций

В ТЦ "Синдика" ликвидировано открытое горение