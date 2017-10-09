Неверов занял пост руководителя фракции "Единой России" в Госдуме
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Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Сергей Неверов возглавил фракцию ЕР в Государственной Думе. Решение было принято на заседании депутатов парламентского большинства. Кандидатура Неверова была выдвинута председателем "Единой России", главой правительства Дмитрием Медведевым.
Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов возглавил фракцию ЕР в нижней палате. Об этом сообщил ТАСС.
Решение было принято на заседании депутатов парламентского большинства. Кандидатура Неверова была внесена председателем "Единой России", главой правительства Дмитрием Медведевым.
Предыдущий руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Рамазана Абдулатипова.