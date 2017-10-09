Неверов занял пост руководителя фракции "Единой России" в Госдуме

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Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Сергей Неверов возглавил фракцию ЕР в Государственной Думе. Решение было принято на заседании депутатов парламентского большинства. Кандидатура Неверова была выдвинута председателем "Единой России", главой правительства Дмитрием Медведевым.