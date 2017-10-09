Автобус, попавший в ДТП под Владимиром, был не пригоден для перевозок

Теги: Уголовное дело автобус дтп владимир

Пассажирский автобус, сбитый поездом под Владимиром, был не пригоден для перевозок. Транспортная прокуратура возбудила еще одна уголовное дело по статье " Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц".

Сбитый поездом на переезде автобус под Владимиром был не пригоден для пассажирских перевозок, сообщает РИА Новости.

Транспортная прокуратура установила, что автобус марки Mercedes-Benz по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров.

Кроме того, ведомство возбудило еще одно уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц".

Ранее было возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также об организации незаконной миграции.

Трагедия произошла в ночь на 6 октября в районе станции Покров. Пассажирский поезд врезался в заглохший на путях автобус. В салоне находились 57 человек. Рассматривается несколько версий случившегося: техническая неисправность автобуса, нарушение ПДД и несоблюдение сотрудниками железной дороги правил безопасности движения.

По уточненным данным, в ДТП погибли 17 человек. В том числе, двое детей. Уже опознаны тела 14 жертв. Это граждане Узбекистана и Казахстана. Установлен организатор поездки пассажирского автобуса - уроженец Казахстана 81 года рождения.

Читайте также:

Спецборт доставил в Узбекистан пострадавших и тела погибших в ДТП под Владимиром

В отношении не пострадавших в ДТП под Владимиром иностранцев составили протоколы

СК назвал основные версии катастрофы под Владимиром