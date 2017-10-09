Следователи задержали водителя автобуса из-за ДТП под Владимиром

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Следователи задержали водителя автобуса, который попал в крупное ДТП под Владимиром 6 октября. По данным СКР, Нургали Сарманов знал о неисправностях транспортного средства, но все равно продолжал перевозить пассажиров.

Водитель автобуса, который 6 октября столкнулся с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, задержан. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, водитель Нургали Сарманов знал о неисправностях автобуса, но все равно продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров.

В ближайшее время Сарманову предъявят обвинение. После этого следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения.

Ранее стало известно, что сбитый поездом на переезде автобус был непригоден для пассажирских перевозок по своим техническим характеристикам.

Также ведомство возбудило еще одно уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц".

ДТП с участием автобуса произошло в ночь на 6 октября в районе станции Покров. Пассажирский поезд врезался в заглохший на путях автобус. В салоне в этот момент находились 57 человек.

По уточненным данным, в ДТП погибли 17 человек. В том числе, двое детей. Уже опознаны тела 14 жертв. Это граждане Узбекистана и Казахстана.

В результате были возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также об организации незаконной миграции.