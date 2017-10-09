Трамп: политика США в отношении КНДР не работает

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Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы. По его словам, Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов и не получили ничего.

Дональд Трамп раскритиковал политику США в отношении Северной Кореи в последние 25 лет. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2017 г.

"Наша страна безуспешно имела дела с Северной Кореей на протяжении 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Концепция не работает", - заявил Трамп.