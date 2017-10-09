14:37, 09 октября 2017

Трамп: политика США в отношении КНДР не работает

Теги:  Политика  сша  кндр  трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы. По его словам, Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов и не получили ничего.

Дональд Трамп раскритиковал политику США в отношении Северной Кореи в последние 25 лет. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Наша страна безуспешно имела дела с Северной Кореей на протяжении 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Концепция не работает", - заявил Трамп. 

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