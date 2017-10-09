Трамп: политика США в отношении КНДР не работает
Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы. По его словам, Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов и не получили ничего.
Дональд Трамп раскритиковал политику США в отношении Северной Кореи в последние 25 лет. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2017 г.
"Наша страна безуспешно имела дела с Северной Кореей на протяжении 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Концепция не работает", - заявил Трамп.
Новости по теме Ситуация вокруг КНДР
-
08 октября 2017
Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР
-
06 октября 2017
В Госдуме рассказали о планах КНДР испытать ракету, способную долететь до США
-
05 октября 2017
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
-
04 октября 2017
Путин: в 2001 году Ким Чен Ир рассказал о наличии у КНДР атомной бомбы