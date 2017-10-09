Путин отправил в отставку губернатора Омской области Назарова

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Губернатор Омской области Виктор Назаров отправлен в отставку со своего поста. Указ подписал президент России Владимир Путин. Врио главы региона назначен Александр Бурков. До этого он был первым заместителем председателя фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Документ опубликован на сайте пресс- службы Кремля.

"Принять отставку губернатора Омской области Назарова Виктора Ивановича по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в тексте указа главы государства.

Также Путин провел рабочую встречу с Бурковым, в ходе которой сообщил ему о своем решении.

Ранее Александр Бурков был первым заместителем председателя фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме.

СМИ сообщали о готовящейся отставке Назарова в конце сентября. Также отмечалось, что серия досрочных отставок глав регионов завершится к 10 октября.

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