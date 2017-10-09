Mercedes врезался в "бэтмобиль" в Барнауле

Теги: ДТП авария барнаул

В Барнауле произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и самодельного "бэтмобиля". В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, самодельный автомобиль очень напоминал транспортное средство, на котором ездил Бэтмен.

В Барнауле на одном из перекрестков автомобиль Mercedes-Benz врезался в самодельный "бэтмобиль". Об этом сообщает "Русская планета".

Авария произошла на пересечении улиц Юрина и Кавалерийская. В результате происшествия оба автомобиля получили серьезные повреждения. Данных в пострадавших в ДТП нет.

По словам очевидцев аварии, самодельный автомобиль, собранный из "Нивы" и "девятки", очень напоминал транспортное средство, на котором ездил герой комиксов Бэтмен.