Опубликован рейтинг самых счастливых регионов России

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Исследовательская компания опубликовала рейтинг самых счастливых регионов России. Список был составлен на основе упоминаемости в социальных сетях в контексте "счастье". Всего было проанализировано более миллиона сообщений в социальных сетях и на различных форумах.