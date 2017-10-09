15:27, 09 октября 2017

Опубликован рейтинг самых счастливых регионов России

Теги:  Общество  соцсети  рейтинг

Исследовательская компания опубликовала рейтинг самых счастливых регионов России. Список был составлен на основе упоминаемости в социальных сетях в контексте "счастье". Всего было проанализировано более миллиона сообщений в социальных сетях и на различных форумах.

Исследовательская компания "Медиалогия" составила рейтинг самых счастливых регионов России. Рейтинг был составлен на основе упоминаемости в соцмедиа в контексте "счастье", передает "МИР24"

Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Крым. В топ-10 вошли Новосибирская и Свердловская области, Башкортостан, Татарстан, Подмосковье, Красноярский и Краснодарский края.

В исследовании анализировались упоминания регионов России в контексте синонимического окружения "счастье" в Facebook, Twitter, VK, ОК, Instagram, LiveJournal, других форумах и блогах. Всего было проанализировано более одного миллиона сообщений в соцмедиа.

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