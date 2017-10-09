Ушел из жизни французский актер Жан Рошфор

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Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни в одной из парижских больниц. О причинах смерти не сообщается. Рошфор играл в таких фильмах как "Анжелика, маркиза ангелов", "Наследник" и "Фанфан-тюльпан", "Высокий блондин в черном ботинке" и другие.

Во Франции в возрасте 87 лет умер актер Жан Рауль Робер Рошфор, сообщает издание "Ридус".

Сообщается, что он скончался в парижской больнице, где находился с августа 2017 года. О причинах смерти актера пока не известно.

Рошфор играл в кино с такими актерами как Пьер Ришар, Мишель Мерсье, Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо. Получил четыре премии "Сезар".

Актер известен российскому зрителю по фильмам "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", "Человек с поезда", "Великолепная Анжелика", "Анжелика, маркиза ангелов", "Наследник" и "Фанфан-тюльпан". Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был "Астерикс и Обеликс в Британии".

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