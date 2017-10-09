Глава российского Volkswagen посетовал на дешевые машины

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В российском подразделении Volkswagen недовольны ценами на машины в России. Там уверены, что они слишком низкие по сравнению с остальными странами мира.

Автомобили в России стоят гораздо дешевле, чем в остальном мире. Такое мнение в интервью "Газете.ru" высказал глава российского подразделения Volkswagen Group Маркус Озегович.

"У россиян есть мнение, что автомобили в России стоят слишком дорого. Но при этом нужно оценивать инфляцию и обесценение рубля, которые мы наблюдали последние несколько лет. По сравнению с мировыми ценами, автомобили в России все еще слишком дешевые", - сказал Озегович.

Он напомнил, что автопроизводители зависят от цен на сырье и материалы, которые продаются за доллары и евро.

"Общий глобальный тренд в плане цен идет на повышение", - добавил Озегович.