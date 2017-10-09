В квартире на юго-западе Москвы нашли повешенную женщину

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В районе Ясенево на юго-западе Москвы обнаружили тело повешенной женщины. По данному факту проводится проверка.

В квартире жилого дома в районе Ясенево на юго-востоке столицы найдено тело повешенной женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Новоясенеском проспекте, дом 21, корпус 1 обнаружено повешенное тело гражданки 1968 года рождения", - сказал он.

Следователи проводят проверку по данному факту. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела.