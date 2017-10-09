В Нижнем Новгороде женщина подала в суд на бывшего мужа из-за кота

Теги: Общество суд животные нижний новгород

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему супругу с требованием вернуть кота. По ее словам, мужчина удерживает питомца против ее воли и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним.

В Нижнем Новгороде местная жительница обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть ей кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Женщина указала в обосновании иска, что ответчик удерживает питомца против ее воли, как собственника животного, без каких-либо правовых оснований и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина с декабря прошлого года обращалась к бывшему мужу с просьбой вернуть кота, однако тот не соглашался. Впоследствии она решила обратиться в суд.