В Германии опасаются выхода США из ядерной сделки с Ираном

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Берлине опасаются, что президент США Дональд Трамп заявит о невыполнении Ираном соглашения по ядерной программе. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что германская сторона уверена в выполнении Тегераном условий сделки, что подтверждено экспертами МАГАТЭ.

Германия опасается выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.



"В эти дни ожидается решение американского президента о дальнейшем будущем соглашения по Ирану. Мы опасаемся, президент заявит, что, с его точки зрения, соглашение Ираном не исполняется", - сказал он.

По словам Габриэля, Берлин уверен в соблюдении Ираном соглашения. Кроме того, это неоднократно подтвердили эксперты МАГАТЭ.

"Семь раз международная организация проверяла, соблюдает ли Иран свои обязательства, и каждый раз МАГАТЭ подтверждало, что это так", - отметил глава германского МИД.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп считает сделку с Ираном не соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов. По данным источников, американский лидер намерен объявить о выходе из соглашения 12 октября.