Матвиенко усомнилась в легитимности нового главы ПАСЕ

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Для Москвы новый глава ПАСЕ будет нелегитимен, если его выборы пройдут без участия российской делегации. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что Москва в этом случае не будет признавать решения ЕСПЧ.

Легитимность избрания нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы без участия делегации России будет "под большим вопросом". Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Она напомнила, что российская делегация не участвует в работе ПАСЕ, потому для Москвы новый председатель ПАСЕ нелегитимен.

"Если изменится ситуация, и мы будем участвовать с января месяца - это один подход, если не изменится, и новый председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации, то это уже очень серьезно усугубляет положение этой организации", - добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда также добавила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если главу ПАСЕ изберут без участия России.

Голосование за нового председателя ПАСЕ состоится в понедельник, 9 октября. На место ушедшего в отставку Педро Аграмунта претендуют члены Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис из Литвы или Стелла Кириакидес с Кипра.