Новая Зеландия закроет визовый центр в России

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В скором времени Новая Зеландия закроет 12 визовых центров в разных странах мира, в том числе в России. В частности, полностью перестанут работать офисы в Москве, Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Нью-Дели, Претории и Шанхае.

Новая Зеландия планирует закрыть 12 визовых центров в разных странах мира, в том числе в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального менеджера иммиграционной службы по визовому сервису страны Стива Стюарта.

"Мы предлагаем в течение следующих трех лет сократить наше присутствие за рубежом с 17 пунктов до пяти. Офисы обработки онлайн заявок останутся в Пекине и Мумбае, также останутся еще три офиса в тихоокеанском регионе", - отметил Сьюарт. По его словам, это связано с тем, что около 50% заявок на визу сейчас подается онлайн.

Стюарт отметил, что в скором времени закроются восемь визовых центров – в Москве, Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Нью-Дели, Претории и Шанхае. Кроме того, еще в четырех других офисах - в Маниле, Вашингтоне, Лондоне и Дубае – прекратится обработка документов, однако эти центры сохранятся для других задач.

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