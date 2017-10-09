Украинские депутаты предложили ограничить поездки граждан в Россию

Теги: закон туризм Украина россия граница

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об ограничении въезда граждан Украины в Россию. Авторами документа выступили депутаты "Блока Петра Порошенко". На прошлой неделе Служба безопасности Украины предложила принять закон об уголовной ответственности для чиновников за посещение "государства-агрессора".

Украинские депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович и внефракционный Андрей Денисенко инициировали рассмотрение в Верховной Раде вопроса о временном ограничении въезда граждан Украины в Россию.

Как передает ТАСС, соответствующий документ зарегистрирован в Раде в понедельник. Законопроект вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью "введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор". Текст проекта закона и пояснительная записка, уточняет агентство, на официальном сайте парламента в настоящий момент отсутствуют.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины предложила принять закон об уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России "с целью причинения вреда национальным интересам Украины".

Читайте также:

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Рада Украины приняла в I чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Киевские кафе и столовые обязали предлагать меню на украинском языке