В Кремле поведали о планах Путина до конца недели

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Владимир Путин на этой неделе встретится с президентами некоторых стран СНГ. Ожидается, что во вторник президент побеседует с лидерами Таджикистана и Молдавии, а в среду — с главой Узбекистана. Кроме того, в четверг Путин встретится с представителями деловых кругов Германии, в том числе концерна Siemens.

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет несколько встреч в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во вторник глава государства побеседует с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. В среду Путин встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а в четверг — с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Ушаков не исключил, что в Сочи пройдут и другие встречи, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кроме того, 12 октября Владимир Путин встретится с деловыми кругами Германии. По словам Ушакова, во встрече примут участие 20 представителей немецкого бизнеса, в том числе концерна Siemens, Bauer и Nord Stream.