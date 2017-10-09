Максакова призвала не делать из убийства Вороненкова "бытовую драму"

Теги: расследование Уголовное дело убийство госдума депутат следствие россия украина

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова просит не искать бытовых мотивов в его убийстве. Певица исключает мотив ревности или мести. Ранее Генпрокуратура Украины завершила расследование убийства Вороненкова. По версии следствия, его заказал бывший гражданский муж Максаковой.

Вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова просит не искать бытовых мотивов в убийстве мужа, передает ТАСС.

"Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму. Дело в том, что я рассталась с ним [Тюриным] уже почти десять лет назад. И, естественно, у меня все эти десять лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса [Вороненкова], с чем он [Тюрин] нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение", - сказала Максакова.

Певица исключает мотив ревности или мести. "Это был заказ", - подчеркнула она. Максакова добавила, что считает выводы следствия "доказанным эпизодом". "Все, что сегодня было озвучено генеральным прокурором Украины, является доказанными эпизодами, которые будут переданы в суд и рассмотрены там", - добавила она.

Ранее Генеральная прокуратура Украины завершила расследование нападения на Вороненкова. Убийство, по версии следствия, заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. Вор в законе и работавший в последнее время в Крыму банкир Владимир Тюрин. В прокуратуре, хотя и признали, что преступником двигали личные мотивы, продолжают настаивать - действовал Тюрин по соглашению с российскими спецслужбами.

Новость об убийстве Вороненкова прогремела в марте этого года. Охранник экс-депутата тогда успел ранить стрелявшего. Позже преступник скончался в больнице. Расследование длилось несколько месяцев и вот теперь главному заказчику 59-летнему Владимиру Тюрину предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. В том числе за умышленное убийство. В Генпрокуратуре уже заявили, что будут добиваться экстрадиции россиянина.

Читайте также:

Киев просит Москву выдать заказчика убийства Вороненкова

Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

Максакова рассказала о последнем дне жизни Дениса Вороненкова

Суд арестовал имущество убитого экс-депутата Вороненкова