МОК перепроверил взятые у россиян на ОИ в Сочи допинг-пробы

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В МОК перепроверили 254 допинг-пробы, взятые у российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, были проанализированы 70% образцов, которые взяли на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

Международный олимпийский комитет заново проверил 254 допинг-пробы, взятые у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Эти меры согласуются с изменением философии защиты чистых спортсменов, изложенных в Олимпийской программе 2020 года, стратегической дорожной карты МОК для будущего олимпийского движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, МОК перепроверил 70% допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. В частности, были проанализированы образцы всех медалистов и всех россиян. По данным МОК, у одного спортсмена зафиксировали три неблагоприятных аналитических вывода и в настоящее время изучение его пробы продолжается.

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