Пирумова приговорили к 1,5 года колонии и освободили в зале суда

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Экс-замминистра культуры Григория Пирумова приговорили к году и шести месяцам колонии. Такое решение огласила судья Дорогомиловского суда. Бывший чиновник был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к полутора годам колонии по делу о хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом суд постановил освободить Пирумова, так как он уже отбыл наказание в СИЗО.

В четверг прокурор в прениях просил приговорить экс-замминистра культуры к пяти годам заключения и штрафу в размере одного миллиона рублей, а также лишить его государственных наград.

Пирумова обвиняют в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По версии следствия, Пирумов с сообщниками нанесли ущерб на сумму более 100 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра и Новодевичьего монастыря.