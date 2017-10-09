Неизвестные "заминировали" мавзолей Ленина

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Неизвестные сообщили о минировании мавзолея Ленина на Красной площади. Инцидент произошел в пятницу. Как сообщили в правоохранительных органах, эвакуация здания не проводилась, поскольку мавзолей по пятницам не работает.

Среди "заминированных" объектов в минувшую пятницу оказался мавзолей Ленина на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, неизвестный в пятницу вечером сообщил, что в мавзолее заложена бомба и "они все умрут". Администрация эвакуацию решила не проводить, поскольку по пятницам мавзолей не работает. Тем не менее, здание проверили кинологи, которые не нашли взрывных устройств.

Волна анонимных минирований в России идет с 11 сентября. Только за эти выходные поступили сообщения о минировании более 300 объектов в 32 городах страны. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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