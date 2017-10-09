Пентагон: США должны быть готовы к военному решению ситуации с КНДР

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР. Ранее Дональд Трамп отметил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Армия США должна быть готова к военному варианту, которым может воспользоваться наш президент, если это будет необходимо", - сказал Мэттис.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы. По его словам, Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов и не получили ничего.

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