Пентагон: США должны быть готовы к военному решению ситуации с КНДР
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР. Ранее Дональд Трамп отметил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.
"Армия США должна быть готова к военному варианту, которым может воспользоваться наш президент, если это будет необходимо", - сказал Мэттис.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна в последние 25 лет не принесла никакой пользы. По его словам, Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов и не получили ничего.
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