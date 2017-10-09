Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса под Коломной

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Водитель автобуса, в аварии с которым в Коломенском районе Московской области погибли пять человек, задержан. 6 октября на дороге "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет. Возбуждено уголовное дело.

После ДТП под Коломной задержан водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса "Ман", следовавшего по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет.

Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате аварии пять человек погибли. Еще 25 пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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