Водитель столкнувшегося с поездом под Владимиром автобуса арестован

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Мещанский суд Москвы арестовал водителя автобуса, который в прошлую пятницу столкнулся с поездом на переезде под Владимиром. Нургали Сарманов пробудет под стражей до 6 декабря. В результате аварии погибли 17 человек.

Третье уголовное дело возбуждено в ходе расследования крупной аварии, которая произошла в ночь на пятницу во Владимирской области. Суд в понедельник арестовал водителя Нургали Сарманова, чей автобус застрял на железнодорожном переезде, передает "ТВ Центр".

Согласно решению суда, Сарманов пробудет под стражей до 6 декабря.

В результате столкновения с поездом погибли 17 человек, включая двух детей. Сарманову в ближайшее время будет предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, водитель знал о неисправностях машины, но продолжал перевозить пассажиров.

Ранее по требованию прокуратуры были возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, а также об организации незаконной миграции. Все пассажиры автобуса - около 60 человек - были гражданами Узбекистана. В России они находились без должного оформления документов.