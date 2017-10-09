В Атлантическом океане сформировался новый шторм "Офелия"

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Новый тропический шторм "Офелия" сформировался в Атлантике. В настоящее время он находится к юго-западу от Азорских остров. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии составляет 17,8 метра в секунду.

В Атлантическом океане образовался новый тропический шторм "Офелия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами в США.

В настоящее время шторм находится к юго-западу от Азорских остров и движется в северо-восточном направлении со скоростью 2,2 метра в секунду. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии составляет 17,8 метра в секунду.

По предварительным прогнозам, к предстоящей пятнице "Офелия" может усилиться до урагана. При этом угрозы для людей пока нет, так как стихия будет находиться далеко от населенных пунктов.

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