Власти Москвы планируют увеличить размер пособий для семей с детьми-инвалидами

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Московские власти планируют увеличить размер пособий для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пособия для многодетных семей в Москве будут увеличены в три-пять раз, передает "ТВ Центр". Для некоторых категорий выплата составит 10 тысяч рублей в месяц. В ближайшее время вопрос будет внесен в проект столичного бюджета на будущий год. Об этом заявил Сергей Собянин, в ходе встречи с родительской общественностью в городском реабилитационном центре.

Туда обращаются родители детей-инвалидов, многодетные папы и мамы, а также те, у кого возникли проблемы в отношениях с подростками. В беседе за круглым столом обсуждались вопросы, крайне чувствительные для социально незащищённых семей. По итогам встречи с мэром будут найдены решения, устраивающие большинство. В настоящее время многодетные семьи Москвы получают около тридцати компенсаций и пособий. Теперь их число может увеличиться.

"Я не согласен, что пособия надо индексировать, их нужно увеличивать в разы. Поэтому мы, как минимум, в два раза все пособия увеличим, а некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от трех до пяти раз. Как мы говорили, от ноля до трех лет для малообеспеченных семей, я думаю, нужно радикально увеличивать до 10 тысяч рублей. И все остальные пособия тоже посмотрим, чтобы они существенно были увеличены", - сказал Собянин.