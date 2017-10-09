В Москве возбуждено дело о доведении до самоубийства 14-летней девочки

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели несовершеннолетней девочки на западе столицы. По предварительным данным, неустановленное лицо угрожало, жестоко обращалось и издевалось над девочкой, доведя ее тем самым до самоубийства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели несовершеннолетней девочки на западе столицы, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, неизвестный угрожал и издевался над девочкой 2002 года рождения, доведя ее тем самым до самоубийства. Известно, что подросток проживала на улице Авиаторов.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье "Доведение лица до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего", назначены судмедэкспертиза и компьютерно-техническая судебная экспертиза. Дознанию также поручено получить записи с местных камер видеонаблюдения и расследовать все обстоятельства жизни погибшей.

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