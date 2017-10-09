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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ. В прошлый четверг в матче с "Оттавой" он забросил три шайбы, а спустя два дня в игре против "Монреаля" российский хоккеист сумел отличиться четыре раза.

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Овечкин внес весомый вклад в две победы "Вашингтона" на старте сезона. В прошлый четверг в матче с "Оттавой" он забросил три шайбы, а спустя два дня в игре против "Монреаля" российский хоккеист сумел отличиться четыре раза.

Второй звездой недели в НХЛ стал канадский вратарь "Лас-Вегаса" Марк-Андре Флери. Он помог новой команде лиги одержать две победы. Третьей звездой признан канадский нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс, который сумел забросить четыре шайбы в трех матчах с участием своей команды.

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