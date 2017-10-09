Елисейский дворец подтвердил планы Макрона посетить Россию в 2018 году
Теги: Политика международные отношения франция россия макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Россию "в первом полугодии 2018 года", сообщили в Елисейском дворце. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Макрон приедет в Россию в 2018 году до ПМЭФ. Он не исключил, что французский лидер может принять участие и в петербургском форуме.
Эммануэль Макрон приедет в Россию в первой половине следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Елисейского дворца в ответ на запрос о возможном участии президента Франции в Петербургском международном экономическом форуме, проведение которого намечено на май 2018 года.
В пресс-службе Макрона не смогли уточнить, на какой месяц запланирована поездка, и с какого города России он намерен начать свой визит. "На данном этапе у нас нет каких-либо подробностей относительно даты и места этого визита", - отметили в Елисейском дворце.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Макрон может нанести визит в Россию в 2018 году еще до ПМЭФ, но при этом не исключил, что французский лидер примет в том же году участие и в петербургском форуме.
Как напомнил Ушаков, президент России Владимир Путин первый раз пригласил Макрона в Россию во время их встречи в начале лета во Франции. Он также отметил, что во время последнего телефонного разговора в сентябре Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ в качестве главного гостя.
Читайте также:
Франция против Макрона: рейтинг президента стремительно падает
Путин и Макрон осудили действия запустившей очередную ракету КНДР