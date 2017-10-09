Елисейский дворец подтвердил планы Макрона посетить Россию в 2018 году

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Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Россию "в первом полугодии 2018 года", сообщили в Елисейском дворце. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Макрон приедет в Россию в 2018 году до ПМЭФ. Он не исключил, что французский лидер может принять участие и в петербургском форуме.

Эммануэль Макрон приедет в Россию в первой половине следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Елисейского дворца в ответ на запрос о возможном участии президента Франции в Петербургском международном экономическом форуме, проведение которого намечено на май 2018 года.

В пресс-службе Макрона не смогли уточнить, на какой месяц запланирована поездка, и с какого города России он намерен начать свой визит. "На данном этапе у нас нет каких-либо подробностей относительно даты и места этого визита", - отметили в Елисейском дворце.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Макрон может нанести визит в Россию в 2018 году еще до ПМЭФ, но при этом не исключил, что французский лидер примет в том же году участие и в петербургском форуме.

Как напомнил Ушаков, президент России Владимир Путин первый раз пригласил Макрона в Россию во время их встречи в начале лета во Франции. Он также отметил, что во время последнего телефонного разговора в сентябре Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ в качестве главного гостя.

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