Лавров обсудил с Тиллерсоном статус российских дипобъектов в США

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону ряд вопросов. В частности, министр подчеркнул требование к США о возвращении российских дипобъектов. Стороны также обсудили сирийскую проблему и ситуацию на Корейском полуострове.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в понедельник по телефону статус российских дипобъектов в США и ряд других вопросов, передает ТАСС.

В частности, они затронули сирийскую проблему. "Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта", - подчеркнули в МИД России.

Кроме того, Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут военные приготовления США в регионе.

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