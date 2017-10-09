Минюст предупредил американские СМИ о "зеркальных мерах"
Минюст направил письмо о недопустимости нарушения российского законодательства в адрес ряда американских СМИ. В ведомстве отметили, что это действие является "зеркальной мерой" на притеснение российских СМИ в США.
Министерство юстиции России направило письмо о недопустимости нарушения российского законодательства в адрес некоторых американских СМИ. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"9 октября в адрес ряда американских СМИ, осуществляющих свою деятельность на территории России, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что законом "О средствах массовой информации" "предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в России".
В Минюсте подчеркнули, что письмо в адрес американских СМИ является "зеркальной мерой" на притеснение российских СМИ в США. При этом данный принцип будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер американцами.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва может ограничить работу американских СМИ в нашей стране из-за притеснения США телеканала Russia Today.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила о требовании американских властей зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента. Также компания Google убрала телеканал RT из своего премиум-пакета на YouTube.
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