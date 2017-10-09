Мэр Барселоны против объявления независимости Каталонии

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Мэр столицы Каталонии Ада Колау высказалась против объявления независимости автономного сообщества. По ее словам, полученные 1 октября на референдуме результаты не могут считаться основанием для объявления независимости.

Мэр Барселоны Ада Колау высказалась против идеи объявления независимости Каталонии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету El Pais.

"Результаты, полученные 1 октября на референдуме, не могут считаться основанием для объявления независимости", - сказала Колау.

Мэр обратилась к властям автономного сообщества с призывом отказаться от идеи объявления независимости в предстоящий вторник. Она также подчеркнула, что основной причиной кризиса в Каталонии стали действия правительства Испании.

Ранее в Каталонии объявили окончательные результаты референдума о независимости. При явке в 43 процента за отделение автономии высказались 90 процентов избирателей. При этом суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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