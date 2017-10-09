На полную ликвидацию пожара в "Синдике" направят роботов

Теги: мчс пожар Происшествие робот

МЧС задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД. Кроме того, роботы будут участвовать в разборе завалов. Огнем были охвачены свыше 55 тысяч квадратных метров площадей. Ущерб предварительно оценен в 5 миллиардов рублей.