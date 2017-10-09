На полную ликвидацию пожара в "Синдике" направят роботов
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МЧС задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД. Кроме того, роботы будут участвовать в разборе завалов. Огнем были охвачены свыше 55 тысяч квадратных метров площадей. Ущерб предварительно оценен в 5 миллиардов рублей.
МЧС задействует роботов для проливки тлеющих конструкций и разбора завалов в подмосковном торговом центре "Синдика". Из-за угрозы обрушения обследовать сгоревшее здание пока невозможно, передает "ТВ Центр".
С помощью техники также возьмут необходимые пробы, чтобы установить место возгорания и его причины. Огнем были охвачены свыше 55 тысяч квадратных метров площадей. Ущерб предварительно оценен в 5 миллиардов рублей.