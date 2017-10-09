Пособия для семей с детьми-инвалидами в Москве увеличат в 3-5 раз

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Пособия для многодетных семей в Москве будут увеличены в три-пять раз. Для некоторых категорий выплата составит на 10 тысяч рублей в месяц больше, чем прежде. В ближайшее время такие пункты будут внесены в проект столичного бюджета на будущий год. Об этом заявил Сергей Собянин, в ходе встречи с родительской общественностью в городском реабилитационном центре. Сюда обращаются родители детей-инвалидов, многодетные семьи, а также те, у кого возникли проблемы в отношениях с подростками.

Одиночки и многодетные, воспитывающие детей с особенностями развития: мамы из разных округов Москвы сели за стол переговоров. Вопросы важные - материальная помощь и пособия, отдых с детьми, сертификаты на школьную форму, лечение и реабилитация. Участники встречи говорят о доступности городской среды, о транспорте, об обустроенных дворах и модернизированных детских больницах, площадках для воркаута. Но главной остается тема материальных выплат, отмечает "ТВ Центр".

"Я не согласен, что пособия надо индексировать, их нужно увеличивать в разы. Поэтому мы, как минимум, в два раза все пособия увеличим, а некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от трех до пяти раз. Как мы говорили, от ноля до трех лет для малообеспеченных семей, я думаю, нужно радикально увеличивать до 10 тысяч рублей. И все остальные пособия тоже посмотрим, чтобы они были существенно увеличены. Все эти расчеты сделаны, внесем их в Мосгордуму. Я думаю, что депутаты нас поддержат", - сказал Сергей Собянин.

В фокус-группе - многодетные семьи, семьи военнослужащих, одинокие мамы, дети-инвалиды и те, кто ухаживает за ними. Сейчас родитель, имеющий инвалидность и тот, кто воспитывает особого ребенка, получают ежемесячное пособие в 6 тысяч рублей.

"Для многих наших родителей уход за своими детьми, за тяжелыми детьми-инвалидами, к сожалению, это та работа, которую они выполняют. И средства их ограничены. Особенно если это одинокие мамы", - говорит член Общественной палаты, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Юлия Камал.

На встрече общественники предложили изменить принципы организации детского отдыха летом. Чтобы иметь право выбора, например, вместо путевок получать сертификаты для детей-инвалидов и оплачивать проезд сопровождающего.

Пока взрослые говорили, дети не скучали в сенсорной комнате. Ее используют тогда, когда маме надо устроить "передышку". Так в центре даже называется программа, которой активно пользуются семьи, где подрастает ребенок-инвалид.

В единую диспетчерскую звонят дети и взрослые. Просто поговорить или попросить помощи. И днем и ночью здесь дежурят психологи, специалисты по работе с семьей.

"В сутки не пустых звонков идет со всей Москвы от 25 до 30. Поскольку у нас мобильные службы созданы во всех округах, мы звонок принимаем, ситуацию оцениваем и передаем", - объясняет заведующая городской круглосуточной мобильной службой по показанию экстренной социальной помощи семьям с детьми Елена Трифонова.

Если в семье все неблагополучно, ребенка доставляют сюда. Пока родители решают свои проблемы, дети здесь находят приют. В психологически комфортной обстановке здесь можно жить до полугода. Круглосуточный стационар может вместить до 30 ребят. В отделении дневного пребывания вдвое больше.

Это раньше социально-реабилитационный центр "Красносельский" помогал в основном детям и подросткам из "группы риска". Последние годы работают с мамами и папами. Помогают тем, кто воспитывает ребенка в одиночку, многодетным семьям, тем, у кого подрастает особый ребенок. На контроле — безработные и неблагополучные семьи. Только в Центральном округе столицы в помощи нуждаются порядка 1500 семей.

Почти часовой разговор принёс первые результаты. Решено создать рабочую группу, состоящую из активных родителей. Задумались о создании аллеи родительской славы и повышения престижа многодетных семей.

Анастасия Мартынова, Сергей Луковников. "ТВ Центр", Москва.