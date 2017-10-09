Чем грозит визовая война США и Турции

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Между Анкарой и Вашингтоном разгорается дипломатический скандал. Советника посольства США в Турции вызвали в МИД Республики из-за того, что Соединённые Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз. Эта мера стала ответом на арест сотрудника американского генконсульства в Стамбуле. Метина Топуза обвиняют в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США. Именно его Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота летом прошлого года.

Табличка с надписью "Добро пожаловать" у входа в американское посольство в Анкаре теперь смотрится как насмешка, передает "ТВ Центр". Совершить путешествие в США или отправиться туда в деловую поездку теперь будет совсем непросто — Соединённые Штаты приостановили выдачу гражданам Турции любых типов виз, кроме иммиграционных.

"Последние события заставили американское правительство пересмотреть обязательства правительства Турции по обеспечению безопасности персонала дипмиссии США. Чтобы свести к минимуму число посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили оказание всех неиммиграционных визовых услуг", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Последние события" - это арест сотрудника генконсульства США в Стамбуле. Его обвинили в нарушении конституционного порядка и в шпионаже. Метина Топуза подозревают в связях с окружением Фетхуллаха Гюлена. Опального проповедника турецкие власти называют организатором неудавшегося госпереворота в прошлом году. Гюлен давно находится на территории Соединённых Штатов, но Вашингтон выдавать его Анкаре отказывается. Реджеп Тайип Эрдоган затаил обиду. И вот, наконец, перешёл к действиям.

"Турция находилась в разряде достаточно близких союзников. Почти все визы - деловые, рабочие, частные, туристические - турки получали без проблем. Сейчас выдача этих виз приостановилась. Это скандал не визовый. Он базируется на подозрениях Турции, которая считает, что американцы стояли за недавней попыткой переворота в Турции, когда Эрдоган чуть было не потерял власть", - говорит политолог Кирилл Коктыш.

Не прошло и нескольких часов, как посольство Турции в США сделало зеркальное заявление. Причём, зеркальное в буквальном смысле. Информацию также разместили в Интернете, даже слова использовали те же. Только названия стран поменяли местами. А ещё спустя несколько часов турецкие власти выдали ордер на арест второго сотрудника генконсульства США в Стамбуле. Пока мужчина прятался на его территории, следователи уже задержали жену и сына американца. Позже дипслужащего и самого вызвали для дачи показаний. Свои действия турецкие власти называют законными.

"Это судебный процесс, где решения принимаются по правилам судебной власти Турции. Я думаю, что мы просто должны вместе следить за продвижением дела, относясь к суду с доверием и уважением", - заявил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Заложниками ситуации оказались тысячи простых граждан США и Турции. Те, у кого виза ещё действует, в понедельник смогли добраться до места назначения. Но что делать остальным, пока не ясно.

Эксперты уверены: история без последствий не останется. Она, наверняка, нанесёт вред отношениям двух стран в самых разных сферах – от культуры до экономики. Стоимость лиры уже упала на последних новостях на 2,5%.

Многочисленные аресты, в том числе иностранных граждан, в Турции начались после попытки госпереворота в 2016 году. Всем, кого турецкие власти подозревают в связях с проповедником Гюленом, приписывают довольно размытые обвинения. Но, главное, безотлагательно назначают тюремные сроки. На этой почве правительство Турции поссорилось не только с Соединёнными Штатами. Не теряет остроты конфликт с Германией. Немецкому правозащитнику Петеру Штойдтнеру грозит 15 лет тюрьмы за участие в некоей террористической организации. Уже получили сроки несколько журналистов. В Берлине настолько возмущены поведением Анкары, что даже отложили переговоры о вступлении Турции в ЕС. Вашингтон, очевидно, историей с визами тоже не ограничится.

Евгения Карих, Георгий Могунов. "ТВ Центр".