На российской границе задержан украинский военнослужащий
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Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Российские пограничники задержали украинского военнослужащего, который попытался незаконно пересечь границу на Луганском направлении, передает "Интерфакс".
"9 октября за нарушение государственной границы из Украины в Россию на Луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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