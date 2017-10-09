21:55, 09 октября 2017

На российской границе задержан украинский военнослужащий

Теги:  фсб  пограничник  задержание  Происшествие  россия  украина  военный

Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Российские пограничники задержали украинского военнослужащего, который попытался незаконно пересечь границу на Луганском направлении, передает "Интерфакс".

"9 октября за нарушение государственной границы из Украины в Россию на Луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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