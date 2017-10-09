Самолет ВВС Великобритании провел разведку у границы России

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Британский военный самолет совершил полет у границ Ленинградской и Псковской областей. Он провел многочасовую разведку, находясь в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тысячи метров.

Стратегический разведчик ВВС Великобритании RC-135W провел многочасовую разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным западных авиационных сайтов, британский военный самолет вылетел с базы Уоддингтон и осуществил разведку вдоль российской границы, находясь в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тысячи метров.

На прошлой неделе самолеты ВВС США и Великобритании провели разведывательные полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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