Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

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В провинции Алеппо сирийские военные разминируют деревни, освобожденные от боевиков. Несмотря на заявления многих стран о готовности помочь в этом нелегком процессе, пока поддержку правительственным войскам оказывают только российские специалисты из Международного противоминного центра.

Взрыв фугаса. Его подорвали сирийские саперы. Террористы, отступая, заложили взрывчатку при входе в подземные укрепления. Несколько сотен метров окопов, тоннели, блиндажи. Военные обследуют их метр за метром, передает "ТВ Центр".

В узком тоннеле саперы переступают через снаряды и гильзы. Любое неловкое движение стоит жизни. Здесь располагались позиции для стрельбы. А здесь, по всей видимости, склад боеприпасов. Убедившись, что больше в траншеях фугасов нет, съемочной группе разрешают подойти ближе.

С этих позиций террористы обстреливали аэропорт Алеппо. Когда правительственные силы освобождали этот район, наступали очень быстро. Судя по всему, боевикам пришлось спешно покидать эти окопы, они не успели вывезти боеприпасы и оставили даже основание для миномета.

Схрон боеприпасов обнаружил местный фермер. "У меня стадо верблюдов, я их пас на этих полях. Один из них отбился и пришел сюда. Когда я увидел, что тут творится, то сразу вызвал саперов", - рассказал Ибрагим Мохаммед.

Часть снарядов разбросана рядом с окопами. Часть - сложена на позициях, откуда велась стрельба. Саперы насчитали 70 таких снарядов. Этого хватит, чтобы превратить небольшую деревню в руины.

"Там внутри есть еще помещение с боеприпасами, но мы не будем проверять, сколько их там. Слишком опасно. Такие снаряды мы не можем использовать в своих целях, они ненадежные. Будем взрывать", - отметил командир отряда саперов Язан Мохаммад.

Одним взрывом уничтожат боеприпасы вместе с подземными коммуникациями боевиков. Найденные на поверхности снаряды саперы аккуратно переносят в блиндаж. На такую гору понадобится десяток тротиловых детонаторов.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", провинция Алеппо, Сирия.