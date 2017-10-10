Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 10 человек

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате природных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния. Также много пострадавших и пропавших без вести. Огнем охвачены восемь округов, в них введен режим чрезвычайной ситуации.