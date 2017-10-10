08:28, 10 октября 2017

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 10 человек

Теги:  сша  пожар  Стихия

По меньшей мере 10 человек погибли в результате природных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния. Также много пострадавших и пропавших без вести. Огнем охвачены восемь округов, в них введен режим чрезвычайной ситуации.

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали уже 10 человек. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется, сообщает "ТВ Центр". Людей в массовом  порядке эвакуируют - свои дома покинули 20 тысяч человек. Сгорело полторы тысячи жилых зданий и промышленных строений. Сейчас пожары распространились на площади 19 тысяч гектаров.

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