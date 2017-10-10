Эксперт: крупные ближневосточные страны начинают диалог с Москвой
Теги: сша турция События. 25-й час
Сколь обоснованы подозрения Анкары в том, что Вашингтон поддерживал попытку переворота в Турции летом прошлого года? Могло ли сказаться на отношениях партнёров по НАТО намерение Анкары закупить российские комплексы ПВО? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Павел Шлыков.
Обострение отношений между Турцией и США стало главной темой программы "События. 25-й час". Доцент Института стран Азии и Африки Московского университета Павел Шлыков ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"Главный фактор, который раздражает официальную Анкару, это то, что американцы не идут навстречу требованиями выдать Фетхуллаха Гюлена, который в Турции априори признан главным виновником неудавшегося переворота. Ряд крупных ближневосточных стран начинает диалог с Москвой. Если смотреть на российско-турецкие отношения, то здесь наблюдается абсолютный прорыв", - рассказал Шлыков.
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