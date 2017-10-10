Эксперт: крупные ближневосточные страны начинают диалог с Москвой

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Сколь обоснованы подозрения Анкары в том, что Вашингтон поддерживал попытку переворота в Турции летом прошлого года? Могло ли сказаться на отношениях партнёров по НАТО намерение Анкары закупить российские комплексы ПВО? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Павел Шлыков.