Венгрия выступила за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

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Венгрия намерена инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Поводом стал новый закон об образовании, принятый Киевом. Для Венгрии решение о закрытии школ из-за преподавания на языках меньшинств неприемлемо.

Власти Венгрии намерены инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, передает Газета.ru слова главы МИД страны Петера Сиятро.

Поводом стал недавно принятый в Киеве закон об образовании, который, по мнению Будапешта, нарушает право национальных меньшинств учиться на родном языке. Это может привести к ухудшению положения венгров на Украине.

В МИД добавили, что единственный способ изменить ситуацию – усилить давление на Киев.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

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