Россиянам в тюрьмах США запретили читать прессу на родном языке

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Заключенные в американских тюрьмах россияне не получают прессу на родном языке. В частности, летчик Константин Ярошенко заявил, что российское посольство оформило для него подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года ему перестали приходить печатные издания. Адвокат Алексей Тарасов отметил, что администрации тюрем просто не хотят предоставлять российским заключенным газеты и журналы на русском языке.

Власти США ограничили российским заключенным доступ к прессе на родном языке. Об этом рассказали некоторые граждане России, отбывающие срок в американских тюрьмах, пишет газета "Известия".

Так, летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в Fort Dix, направил в администрацию тюрьмы запрос с просьбой объяснить запрет на чтение российской прессы. По его словам, посольство России оформило для него подписку на российские газеты. Но с июня 2017 года ему прекратили передавать печатные издания без объяснения причин.

Между тем, адвокат Алексей Тарасов, представляющий в США интересы многих российских граждан, отметил, что такая дискриминация — не редкость для американских тюрем. По его словам, похожая история произошла с россиянкой Натальей Лещенко-Уилсон, которая отбывает пожизненный срок в женской тюрьме Fluvanna в Виргинии. Тарасов подчеркнул, что заключенная была подписана российским посольством на отечественные газеты и журналы, которые поступали в тюрьму. Тем не менее, до нее эти газеты не доходили.

В администрации исправительного учреждения заявили, что, согласно правилам, иностранная пресса должна переводиться на английский язык, а на эти "переводы" уходят годы. Адвокат отметил, что такие правила в тюрьмах являются отговоркой для того, чтобы не предоставлять российским заключенным газеты и журналы на русском языке.

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