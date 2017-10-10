Минтранс увеличит штраф за несанкционированное использование дрона в 10 раз

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Штраф для граждан, которые нарушают правила эксплуатации беспилотников, может вырасти в 10 раз. Такое предложение выдвинули в Минтрансе. Предполагается, что максимальный штраф для граждан вырастет до 50 тысяч рублей.

Российское Министерство транспорта предложит ужесточить уровень ответственности граждан, которые нарушают правила эксплуатации беспилотников. Проект поправок в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) сейчас проходит внутриведомственное согласование, пишет газета "Известия".

На данный момент максимальный штраф для граждан за нарушения правил использования воздушного пространства составляет пять тысяч рублей. Предполагается, что он вырастет до 50 тысяч.

Источник, участвующий в обсуждении, рассказал, что размер штрафа за нарушения для граждан, в частности, использующих квадрокоптеры и прочие беспилотники, имеющих право на использование воздушного пространства, увеличится с двух-пяти тысяч рублей до 20–50 тысяч. Для должностных лиц, в том числе, членов летных экипажей дронов, перевозящих грузы - с 25–30 тысяч рублей до 100–150 тысяч. Штраф для граждан, у которых нет права на использование воздушного пространства, может увеличиться с трех-пяти тысяч до 30–50 тысяч, а для должностных лиц — с 30–50 тысяч до 50–100 тысяч рублей.

По мнению экспертов, это должно способствовать снижению числа нарушений в данной сфере.