Пушков прокомментировал слова Эрдогана об "аннексии" Крыма

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слова президента Турции Реджепа Эрдогана об "аннексии" Крыма не изменят статус полуострова. По его словам, турецкий лидер знает об этом, и своим заявлением просто хотел сделать приятно главе Украины Петру Порошенко.

Слова президента Турции Реджепа Эрдогана об "аннексии" Крыма не изменят статус полуострова. Об этом в своем Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2017 г.

Накануне на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.