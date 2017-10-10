Эрдоган задремал на пресс-конференции с Порошенко. Видео
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва не уснул под речь украинского коллеги Петра Порошенко на совместной пресс-конференции. Эрдоган все время клевал носом, зевал, клал голову на руки, что в какой-то момент Порошенко пришлось постучать по столу, чтобы разбудить его.
В Сети появилось видео, где турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган задремал на совместной с лидером Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.
Poroşenko, Erdoğan'ın uykusunu getirdihttps://t.co/APWP1N68Ht pic.twitter.com/Bqh1ULytIg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 октября 2017 г.
На записи видно, как глава Турции борется со сном во время речи Порошенко. Эрдоган зевал, клевал носом, клал руки на голову и в какой-то момент Порошенко пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы разбудить коллегу.
9 октября в Киеве состоялась встреча Эрдогана и Порошенко, во время которой турецкий лидер заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не признает Крым российским.
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